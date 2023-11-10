نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفضل ثنائية متروفيتش وكنو.. الهلال يضرب التعاون بهدفين ويعزز صدارته لدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهي الهلال السعودي مبارة اليوم في الجولة الـ13 أمام نظيره التعاون بتحقيق الفوز بهدفين دون رد سجل أحدهم مهاجم الفريق أليكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وتمكن كنو من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.

أحداث مباراة الهلال والتعاون

وسيطر الهلال على أحداث اللقاء حيث تمكن من الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة وصلت إلى 64% مقابل 36% للتعاون، وسدد لاعبي الهلال السعودي 14 تسديدة على حارس التعاون قابلها 8 للتعاون منهم 5 على المرمي للهلال و2 فقط للتعاون.

وكان حكم المباراة قد ألغي هدف الهلال السعودي في الشوط الأول بعد العودة إلي الفار لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الهلال السعودي شوط المباراة الثاني بالضغط على التعاون ومحاولة إيجاد الحلول لتسجيل أول أهداف المباراة ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثم يعود إلى الفار لينفي الفار صحه ركلة الجزاء ويتم إلغاءها.

واستمر ضغط لاعبي الهلال السعودي على نظيرة التعاون حتي تمكن مهاجم الفريق أليكساندر ميتروفيتش من إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وفى المقابل حاول فريق التعاون السعودي تعديل نتيجة المباراة وتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بإجراء تبديلات لخط هجوم الفريق بخروج عون السلولي ومعاذ فقيهي ونزول موسي بارو وعبدالفتاح آدم.

وسعي في المقابل لاعبي الهلال إلى تعزيز نتيجة المباراة وتسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن لاعب الهلال من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 9+90 قبل صافرة نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال في الدوري السعودي إلي 35 نقطة في صدارة جدول الدوري السعودي، بينما يتوقف رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الثالث في دوري روشن السعودي.