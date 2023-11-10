منتخب مصر للشابات يتعادل مع الكونغو في ذهاب تصفيات كأس العالم تحت 20 عام

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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام مع نظيره منتخب الكونغو بهدف لكلًا منهما، في مباراة الذهاب بالعاصمة الكنغولية في تصفيات كأس العالم للشابات تحت 20 عام

وأحرزت هدف منتخب مصر اللاعبة دانا ندا في الشوط الأول قبل أن يتعادل الكونغو في الشوط الثاني.

و ستقام مباراة العودة يوم 19 نوفمبر الجاري في ستاد الاسكندرية لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل ومن المقرر أن أحد المنتخبين سيتأهل للدور الاخير لمواجهة الكاميرون لحسم بطاقة الصعود لمونديال الشابات في كولومبيا 2024.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي في مرحلة الدور التمهيدي الأول بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 18-0، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره منتخب ناميبيا في نفس الدور التمهيدي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وكان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا تاريخيًا عريضًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية بعدما فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات