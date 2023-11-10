نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود؟ تعرف على سبب تواجد طارق حامد بمقر الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواجد الدولي طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي منذ قليل داخل مقر نادي الزمالك بالمهندسين.

تواجد طارق حامد

وحرص طارق حامد على تحية العمال والموظفين بنادي الزمالك حيث استقبله أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي الأبيض بترحاب شديد داخل مقر القلعة البيضاء.

من جانبه أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن السبب الحقيقي وراء تواجد طارق حامد بمقر نادي الزمالك هو إنهاء توكيل خاص بسياراته بمقر الشهر العقاري الكائن داخل النادي.

ونفى المصدر ما تردد بشأن تواجد طارق حامد؛ من أجل بحث إمكانية عودته من جديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الشتاء المقبل.

ويتواجد طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي حاليا في القاهرة؛ للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهتي سيراليون وجيبوتي ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.