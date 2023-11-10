زمالك 2012 يفوز على التوفيقية بخماسية نظيفة في دوري براعم الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك مواليد 2012، في تحقيق الفوز على نظيره فريق التوفيقية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة.

فوز الزمالك على التوفيقية

أحرز أهداف الزمالك كل من، ياسين أحمد "هدفين"، عبد الرحمن أحمد ويحيى عادل وسيف أحمد بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق 2012، أحمد عبدالله مديرًا فنيًا، وأيمن علي حسن وعبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، ورمضان عابدين مدربًا لحراس المرمى، وعبدالرحمن حسين إداري وهشام رسلان تأهيل وإصابات.