خيسوس: ميتروفيتش مهاجم نادر.. ولم أقرر مركز بديل نيمار في الشتوية

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني للهلال، على فوز فريقه أمام نظيره التعاون بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة دوري روشن السعودي.

تصريحات خيسوس في المؤتمر عقب المباراة

المدرب البرتغالي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"قبل المباراة كنت قلق من المنافس حيث أظهر قدرات كبيرة هذا الموسم".

وأضاف:"توقعت أن يلعب الخصم بخمسة مدافعين كما فعل في مباراته أمام ‎النصر".

وواصل:"لدينا مكتسبات كبيرة من الفوز قبل التوقف، لقد سجلنا من الكرات الثابته وهكذا هي الفرق الكبيرة توجد الحلول".

وأشار:"نعم كان لدينا غيابات كبيرة جدًا ومؤثرة ولكن نحن كمجموعة كنا اقوياء ومتماسكين".

وأوضح:"ياسين بونو ظهر بشكل رائع وانقذ مرمانا من هدفين محققه كانت بنيران صديقة عبر حسان تمبكتي ومحمد كنو".

وأكد:"لم اتحذ قراري بعد بشأن مركز بديل نيمار في الفترة الشتوية لم اتخذ القرار هل البديل سيكون في الدفاع أو الوسط أو الهجوم".

وأثنى على مهاجم فريقه قائلًا:"ميتروفيتش مهاجم نادر، ولاعب كبير وحاسم".

وأتم حديثه:"سعيد بالأداء الدفاعي للفريق، وخروجنا بشباك نظيفة".