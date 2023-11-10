نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك "سيدات" يفوز على البنك بنتيجة 40-19 في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" في تحقيق الفوز على نظيره فريق البنك الأهلي بنتيجة 40-19، في إطار الجولة السادسة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

يد الزمالك "سيدات" يفوز على البنك بنتيجة 40-19

يذكر أن فريق الزمالك سبق وفاز على نظيره سبورتنج بنتيجة 26-25، في المباراة السابقة التي جمعت بينهما السبت الماضي على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يلتقي سيدات يد الزمالك مع فريق الأهلي في الجولة السابعة من الدور ذاته غدًا السبت في تمام الثامنة مساءً على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك كلا من: أمجد عويس مديرًا فنيًا، ورضا حسين مدربًا عاما ومحمد السباعي مخططا للأحمال، ومحمد فراج مدربًا لحراس المرمى، والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.