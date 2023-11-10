الحكمة توري بينسو تقترب من التواجد في مونديال العالم القادم

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أحمد جودة - القاهرة - تقترب الحكمة الأمريكية توري بينسو، من التواجد في النسخة القادمة من مونديال العالم 2026، والذي تستضيفه كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الاميركية.

وانضمت الحكمة الأمريكية، إلى قائمة حكام مونديال الأندية، والذي يقام بداية من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر نفسه.

قائمة الحكام المشاركين في المونديال

وضمت قائمة حكام الساحة: السعودي محمد الهويش، الإيفواري جان جاك ندالا، الأمريكية توري بينسو، الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، والبولندي سيمون مارشينياك.

أما الحكام المساعدين: السعودي خلف الشمري، السعودي ياسر السلطان، الكاميروني الفيس نوبي، الموزمبيقي ارسينيو مارينجول، الأمريكي بروك مايو، الأمريكية كاثرين نيسبيت،الفنزويلي خورخي أوريجو، الفنزويلي توليو مورينو.، البولندي توماس ليستكيفيتش، البولندي آدم كوبسيك.

وضمت قائمة حكام الفيديو: القطري خميس المري، المغربي عادل زرواق، تاتيانا جوزمان، الفنزويلي خوان سوتو، التشيلي خوان لارا، البولندي توماس كوياتكوفسكي، إسبانيا أليخاندرو هيرنانديز، الكرواتي إيفان بيبك.

وشهدت القائمة غياب ممثل مصري للحكام، إضافة لغياب حكام الجزائر.