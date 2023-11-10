نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلة الزمالك" يهزم الطيران ويتأهل لدور الـ8 لدوري المرتبط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 85 - 44 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء؛ ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط.

الزمالك يهزر الطيران في دوري المرتبط

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

21 - 10

39 - 27

62 - 35

85 - 44

وشهدت المباراة تواجد نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في دور الـ8 من البطولة، بنظام الذهاب والعودة، على أن تكون المباراة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، والمباراة الثانية يوم الجمعة.

ويتكون الجهاز الفني لـ "سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدي إداريين.