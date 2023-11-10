منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.. شباب بلوزداد يخسر أمام اتحاد العاصمة

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أحمد جودة - القاهرة - خسر شباب بلوزداد الجزائري من نظيره اتحاد العاصمة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الجزائري.

شباب بلوزداد يخسر من اتحاد العاصمة

أحرز الهدف الأول لنادي شباب بلوزداد في الدقيقة 62 أحرز ليونيل وامبا الهدف الأول لنادي شباب بلوزداد الجزائري وفي الدقيقة 65 أحرز عبد الله كانو هدف التعادل لنادي اتحاد العاصمة وفي الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع أحرز ابراهيم بن زازا الهدف الثاني لنادي اتحاد العاصمة الجزائري لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز اتحاد العاصمة بهدفين مقابل هدف واحد.

وارتفع رصيد نادي اتحاد العاصمة إلي 6 نقاط في المركز التاسع بينما تجمد رصيد نادي شباب بلوزداد عند 6 نقاط في المركز الثامن.

تعتبر هذه الخسارة الثانية لنادي شباب بلوزداد من 4 مباريات في الدوري الجزائري هذا الموسم الحالي.

يذكر أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو هو مدرب اتحاد العاصمة الجزائري عقب رحيل المدير الفني السابق عبد الحق بن شيخة.

موعد مباراه شباب بلوزداد القادمة في الدوري الجزائري

يستعد شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة باردو في لقاء مؤجل من الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الجزائري والمقرر إقامتها مساء يوم 14 نوفمبر.