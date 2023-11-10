بيلينجهام: التعادل أمام فاليكانو ساعدنا على التعلم.. وأثق في الفوز أمام فالنسيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق جود بيلينجهام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على تعادل فريقه أمام نادي رايو فاليكانو وذلك في مشوار الدوري الإسباني.

وسقط ريال مدريد في الجولة الثانية عشر عندما كان يلاعب رايو فاليكانو في مصيدة التعادل السلبي وذلك بعد فوزه على برشلونة في الجولة التي تسبقها.

تعليق بيلينجهام على تعادل الريال ضد فاليكانو وتوقعه لمباراة فالنسيا

وعلق جود بيلينجهام على ذلك التعادل قبل مواجهة فالنسيا في الدوري موضحًا: "لقد تألمنا بعد التعادل الذي لحق بنا ضد فاليكانو، لكن الآن الفريق في حالة جيدة".

وواصل: "نتعلم من الأخطاء التي نقع فيها ونسعى لتصليحها في المباريات القادمة، وذلك نثق في الفوز على فالنسيا في مباراة الغد في مشوار الليجا".

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نظيره نادي فالنسيا مساء الغد والموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لهذه النسخة.