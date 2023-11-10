بونو يحقق جائزة الشهر في دوري روشن السعودي (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الحارس المغربي ياسين بونو جائزة أفضل حارس مرمى عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك مع فريق الهلال في دوري روشن السعودي.

ارقام ياسين بونو بعد حصوله علي افضل حارس

وخاض بونو مع الهلال 3 مباريات في شهر أكتوبر الماضي مع فريق الهلال، في بطولة الدوري السعودي، تمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف في مباراتين.

وانضم بونو إلى صفوف فريق الهلال مطلع الموسم الجاري، قادما من فريق إشبيلية الإسباني.

وواصل ياسين بونو حارس مرمى الهلال الحفاظ على نظافة شباكه، للمباراة التاسعة في بطولة دوري روشن السعودي.

وانتهت أحداث مباراة فريق الهلال أمام نظيره فريق التعاون، بفوز فريق الهلال بثنائية نظيفة، ليحافظ بونو على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في كافة البطولات.

يذكر أن آخر 11 مباراة للحارس الدولي المغربي ياسين بونو، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خالية من الأهداف في 10 مباريات.