نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الدوري السعودي.. نيوكاسل يونايتد يعترض على لائحة البريميرليج الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد أن النادي سيعترض على لائحة ستمنع التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة من السعودية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نيوكاسل يونايتد يعترض على لائحة البريميرليج

ومن المقرر أن يتم التصويت على اللائحة الجديدة في 21 نوفمبر في اجتماع أندية الدوري الإنجليزي من أجل منع استغلال أندية مثل نيوكاسل يونايتد المملوك لسعوديين ارتباطها بالدوري السعودي للتعاقد مع لاعبين من هناك كما في حالة البرتغالي روبن نيفيز والذي من المُنتظر أن يحل بدلًا من الموقوف الإيطالي ساندرو تونالي.

وعما إذا كان سيعترض على هذا القرار، قال إيدي هاو في تصريحات صحفية: "أعتقد ذلك، لا أدري أسباب هذا التغيير. علينا التفاعل مع اللوائح حين تأتي. أنا منفتح على التعاقد مع أي شخص إذا كان سيشكل إضافة للفريق".

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بعض أندية البريميرليغ زعمت أن هذه اللائحة ستمتد إلى أسواق أخرى للانتقالات وستحرم ملاك عدة أندية من إجراء انتقالات للاعبين بين أنديته.

ولفتت التقارير الصحفية أن نيوكاسل يحتل المركز السادس في جدول البريميرليج برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات مُتخلفًا بـ7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.