نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على فوزه بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أكتوبر والتي تسلمها مساء اليوم الجمعة والموافق 10 نوفمبر.

وتم إعلان محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر لدى نادي ليفربول بعد ست أهداف سجلها مع الريدز وذلك من خلال خمس مباريات شارك بها معه.

تعليق محمد صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب بالشهر

وقال صلاح خلال تصريحات أدلى بها عقب الفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أكتوبر: "دائمًا أكرر أن الفوز شيء ضروري ومهم جدًا لكن الأهم من ذلك هو مساعدة الفريق الذي تلعب لديه".

وأردف: "أحب تسجيل الأهداف خاصة وإن كان مع فريق مثل ليفربول، أشعر دائمًا بالحب من قبل المشجعين والجميع".

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يستعد لمواجهة نظيره فريق بيرنتفورد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.