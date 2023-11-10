نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي المحتمل.. ضربات موجعة للاتحاد السعودي قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الاتحاد السعودي عن إصابة اللاعب مد الله العليان الظهير الأيمن للفريق، وذلك على مستوى عضلة الساق، في إطار تدريبات الفريق أمس.

ضربات موجعة للاتحاد السعودي قبل كأس العالم للأندية

وأوضح فريق اتحاد جدة السعودي في بيانا رسمي، أن اللاعب سيغيب لمدة 5 أسابيع عن فريق اتحاد جدة،مما يعني صعوبة لحاقه ببطولة كأس العالم للأندية.

وأشار البيان أن إصابة اللاعب عبد الرازق حمد الله، عبارة عن بعض الإجهاد، لذلك فضل الجهاز الفني إراحته من المباراة المقامة حاليا بين الاتحاد وفريق أبها في دوري روشن السعودي.

بيان اتحاد جدة

وشهدت أحداث الشوط الأول من المباراة الجارية الآن بين اتحاد جدة ونظيره فريق أبها، إصابة اللاعب البرازيلي رومارينيو وخروجه مع الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول.

ومن المقرر أن يفتتح فريق اتحاد جدة السعودي، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وينتظر فريق الأهلي الفائز من هذه المباراة، لمواجهته في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام على الأراضي السعودية، وذلك في الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.