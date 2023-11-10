نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم عدم تسجيله أي هدف مع الفريق.. مويس كين أفضل لاعب في يوفنتوس لشهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصد مويس كين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر في بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو) للموسم الرياضي الجاري 2023-2024.

مويس كين افضل لاعب في شهر اكتوبر



وبالرغم من أن مويس كين لم يسجل أي هدفا أو يقدم تمريرة حاسمة، لكن تم التصويت عليه من قبل الجماهير نظرا للأداء الجيد والأدوار الفعالية التي لعبها اللاعب هذا الشهر.

وتواجد كين ضمن قائمة منتخب إيطاليا لمواجهة كوريا الشمالية ومقدونيا في تصفيات اليورو 2024.

على جانب آخر يستعد فريق يوفنتوس لخوض مباراة قوية أمام نظيره كالياري، غدا السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.