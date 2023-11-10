الرياضة

رياض محرز على رأس قائمة محاربي الصحراء لمباراتي الصومال وموزمبيق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة فريقه لمباراتي الصومال وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وموزمبيق

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – مصطفى زغبة (ضمك السعودي) – أسامة بن بوط (مولودية الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسين لعروشي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (فرانكفورت الألماني) – رامز زروقي (فينيورد الهولندي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي)

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم أوناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون برلين الألماني) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

موعد مباراتي الجزائر في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

يستعد منتخب الجزائر لخوض مباراتي الصومال وموزمبيق في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.

مريم الجابري

مريم الجابري

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