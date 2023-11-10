رياض محرز على رأس قائمة محاربي الصحراء لمباراتي الصومال وموزمبيق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة فريقه لمباراتي الصومال وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026. قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وموزمبيق وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – مصطفى زغبة (ضمك السعودي) – أسامة بن بوط (مولودية الجزائر). الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسين لعروشي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي). الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (فرانكفورت الألماني) – رامز زروقي (فينيورد الهولندي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي) الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم أوناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون برلين الألماني) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي). موعد مباراتي الجزائر في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 يستعد منتخب الجزائر لخوض مباراتي الصومال وموزمبيق في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.