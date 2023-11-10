الرياضة

قائمة منتخب إيطاليا لمواجهتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمة منتخب إيطاليا لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

قائمة منتخب ايطاليا

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمي: دوناروما، ميريت، بروفيديل، فيكاريو

خط الدفاع: اتشيربي، باستوني، بونجيورنو، كالابريا، كامبياسو

دارميان، دي لورينزو، ديماركو، جاتي، تولوي

خط الوسط: باريلا، بونفينترا، كلوباني، كريستانتي 
فراتيسي، جورجينهوه، لوكاتيلي

خط الهجوم: بيراردي، كييزا، الشعراوي، بوليتانو، راسبادوري، سكاماكا، مويس كين

موعد مباراه منتخب ايطاليا القادمة

يستعد منتخب ايطاليا لخوض مباراتين أمام منتخبي مقدونيا الڜمالية وأوكرانيا في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.

مريم الجابري

مريم الجابري

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