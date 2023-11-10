قائمة منتخب إيطاليا لمواجهتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمة منتخب إيطاليا لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

قائمة منتخب ايطاليا

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمي: دوناروما، ميريت، بروفيديل، فيكاريو

خط الدفاع: اتشيربي، باستوني، بونجيورنو، كالابريا، كامبياسو

دارميان، دي لورينزو، ديماركو، جاتي، تولوي

خط الوسط: باريلا، بونفينترا، كلوباني، كريستانتي

فراتيسي، جورجينهوه، لوكاتيلي

خط الهجوم: بيراردي، كييزا، الشعراوي، بوليتانو، راسبادوري، سكاماكا، مويس كين

موعد مباراه منتخب ايطاليا القادمة

يستعد منتخب ايطاليا لخوض مباراتين أمام منتخبي مقدونيا الڜمالية وأوكرانيا في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.