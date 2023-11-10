قائمة منتخب إيطاليا لمواجهتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -
أعلن المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمة منتخب إيطاليا لمباراتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.
قائمة منتخب ايطاليا
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمي: دوناروما، ميريت، بروفيديل، فيكاريو
خط الدفاع: اتشيربي، باستوني، بونجيورنو، كالابريا، كامبياسو
دارميان، دي لورينزو، ديماركو، جاتي، تولوي
خط الوسط: باريلا، بونفينترا، كلوباني، كريستانتي
فراتيسي، جورجينهوه، لوكاتيلي
خط الهجوم: بيراردي، كييزا، الشعراوي، بوليتانو، راسبادوري، سكاماكا، مويس كين
موعد مباراه منتخب ايطاليا القادمة
يستعد منتخب ايطاليا لخوض مباراتين أمام منتخبي مقدونيا الڜمالية وأوكرانيا في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.