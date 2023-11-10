نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبا في قائمة منتخب مصر للشباب استعدادا لبطولة شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري للشباب وائل رياض عن قائمة المنتخب المصري للشباب تحت 20 عاما، وذلك للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.

قائمة منتخب مصر للشباب

وضمت القائمة 22 لاعبا في صفوف المنتخب المصري للشباب، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

عبد المنعم تامر

أحمد وهبة

أحمد جابر



خط الدفاع:

معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي.



خط الوسط:

مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، عمر خضر، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد.



خط الهجوم:

كريم سعيد، مهند محمد، محمد زعلوك.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة في الحادي عشر من الشهر الجاري، وحتى 22 من الشهر ذاته، وذلك بدولة تونس الشقيقة.