نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة اجتماع طارق حامد مع إدارة الزمالك لتوقيع عقد جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار تواجد طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك السعودي ومنتخب مصر، داخل مقر نادي الزمالك بالمهندسين، اليوم الجمعة، العديد من التساؤلات حول سبب زيارة القلعة البيضاء، وهل سيوقع عقدًا جديدًا مع الأبيض ؟.

تواجد طارق حامد في الزمالك

وكان طارق حامد قد تواجد بمقر القلعة البيضاء مساء اليوم، وكان في استقباله أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن جانبه حرص "حامد" على تحيه العمال والموظفين بالنادي، الذين استقبلوه بترحاب شديد.



ومن جانبه كشف مصدر داخل القلعة البيضاء، حقيقة تواجد طارق حامد بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه تواجد من أجل إنهاء توكيل خاص بسياراته بمقر الشهر العقاري الكائن داخل النادي.



وأكد المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك لم يجمع مع طارق حامد من أجل بحث إمكانية عودته للقلعة البيضاء، خلال زيارته للنادي اليوم.



جدير بالذكر أن طارق حامد نجم خط وسط فريق ضمك السعودي يتواجد حاليا بالقاهرة، من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهتي سيراليون وجيبوتي ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.