نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوري روشن" كريم بنزيما يرفع رصيده التهديفي ورونالدو في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، رصيده من الاهداف إلى سبع أهداف، وذلك بعد تسجيل هاتريك في مباراته أمام أبها.

ويأتي اللاعب الفرنسي في المركز السادس في جدول ترتيب هدافي المسابقة، قبل هذه المباراة، ليفك الشراكة مع عبد الرازق حمد لله زميله المغربي.

جدول ترتيب هدافي دوري روشن

رونالدو لاعب النصر، يحتل صدارة الترتيب برصيد 12 هدف، بينما يحتل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال المركز الثاني برصيد 10 اهداف.

المركز الثالث سيطر عليه تاليسكا لاعب النصر بثمان اهداف، لتكون المراكز الاولى تحت سيطرة قطبي الدوري السعودي.

ويسعى الاتحاد لاستعادة توازنه بعد الخسارة الاخيرة وإقالة المدرب نونو سانتو من القيادة الفنية للفريق.