أول رد رسمي من الأهلي على عودة أحمد القندوسي من سيراميكا (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة الجزائري احمد القندوسي المعار إلى سيراميكا كيلو باترا، لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أول رد رسمي من الأهلي على عودة أحمد القندوسي

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة مارسيل كولر في قطع إعارة اللاعب من الإعارة في يناير القادم، بعد أن تألق بشكل لافت مع سيراميكا كيلو باترا في دوري هذا الموسم.

وقال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي في تصريحات فضائية، أن كولر رفض عودة القندوسي في يناير لعدم الحاجه لخدماته، بسبب تواجد أكثر من عنصر بالفريق في هذا المركز.

وأضاف، أن إعارة القندوسي ستنتهي مع سيراميكا بنهاية الموسم الجاري قبل أن يعود مجددًا للأهلي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتابع اللاعب بشكل جيد، ولا نية للاستغناء عن خدماته بشكل نهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا السبت، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.