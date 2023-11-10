نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن السعودي.. بنزيما يرد على نونو سانتو بثلاثية تاريخية في شباك أبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق اتحاد جدة السعودي أمام نظيره فريق أبها، وذلك بفوز فريق الاتحاد برباعية مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

بنزيما يرد على نونو سانتو بثلاثية تاريخية في شباك أبها

ونجح اللاعب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، من إحراز ثلاثة أهداف في مباراة اليوم، وصناعة هدف.

وجاء الرد سريعا من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على المدير الفني السابق لفريق الاتحاد نونو سانتو، والذي تمت إقالته عقب خسارته في مباراة الجولة الماضية أمام فريق القوة الجوية العراقي، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونشبت مشادة كلامية بين بنزيما وسانتو عقب مباراة القوة الجوية، مما أدى إلى اشتعال الأزمة بين إدارة اتحاد جدة والمدرب البرتغالي.

وتعد ثلاثية مباراة اليوم، هي الأولى للاعب كريم بنزيما في دوري روشن السعودي، منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

ويعتبر بنزيما أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، مع فريق اتحاد جدة السعودي، بواقع تسجيله 8 أهداف، وصناعة 4 أهداف.

يذكر أن آخر 3 مباريات لبنزيما تحت قيادة نونو سانتو، نجح بنزيما في المساهمة بثلاثة أهداف، فيما تمكن بنزيما في مباراة اليوم من المساهمة في 4 أهداف.

وبهذه النتيجة، ارتفاع رصيد فريق اتحاد جدة السعودي للنقطة 24، محتلا المرتبة الخامسة في دوري روشن السعودي.