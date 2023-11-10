نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاتريك بنزيما ورائعة كورنادو.. الاتحاد يستعيد طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا أمام نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الاتحاد بعد هذا الفوز المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق أبها المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ثماني مباريات.

أحداث مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

أجرى حسن خليفة مدرب اتحاد جدة تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 10، حيث خرج رومارينيو للإصابة وشارك بدلًا منه روان الصحفي.

سجل كريم بنزيما أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، نفذها بنزيما بشكل رائع، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل كارل إكامبي لصالح فريقه أبها في الدقيقة 51، بعد تسديدة قوية من سعد بقير من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مارسيلو جروهي ليتابعها إكامبي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز إيجور كورنادو الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 54، بعد توغله بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى كريم بنزيما الذي مر الكرة إلى كورنادو ثم سدد الأخير كرة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثالث لصالح الاتحاد والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية من إيجور كورنادو إلى زميله بنزيما الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وعزز نفس اللاعب التقدم بالهدف الرابع لصالح الاتحاد والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 69، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها إيجور كورنادو بتمريرة إلى زميله كريم بنزيما الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وقلص فهد الجميعة الفارق لصالح أبها في الدقيقة 85، بعد عرضية من محمد العوفي من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فهد برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس مارسيلو جروهي.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الاتحاد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 2+90.