نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الاتحاد ضد أبها اليوم الجمعة 10-11-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاتحاد وأبها بفوز العميد بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

أهداف مباراة الاتحاد ضد أبها في دوري روشن السعودي

افتتح كريم بنزيما أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، نفذها بنزيما بشكل رائع، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل كارل إكامبي لصالح فريقه أبها في الدقيقة 51، بعد تسديدة قوية من سعد بقير من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس مارسيلو جروهي ليتابعها إكامبي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل إيجور كورنادو الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 54، بعد توغله بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى كريم بنزيما الذي مر الكرة إلى كورنادو ثم سدد الأخير كرة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثالث لصالح الاتحاد والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية من إيجور كورنادو إلى زميله بنزيما الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وعزز نفس اللاعب التقدم بالهدف الرابع لصالح الاتحاد والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 69، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها إيجور كورنادو بتمريرة إلى زميله كريم بنزيما الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وقلص فهد الجميعة الفارق لصالح أبها في الدقيقة 85، بعد عرضية من محمد العوفي من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فهد برأسية رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس مارسيلو جروهي.