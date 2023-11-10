نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نجم الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من تعاقد النادي الأحمر مع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

كولر يعطي الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع احمد امين اوفا



وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن كولر منح إدارة الكرة في الأهلي الضوء الأخضر للتفاوض مع أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي.

وسيبدأ مسؤولو الأهلي التفاوض مع نظائرهم في إنبي واللاعب لمعرفة المطالبة المالية لحسم الصفقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدًا السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.