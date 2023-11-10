الرياضة

حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. تألق مرموش ورحيل نجم الأهلي وأزمة بشأن مدرب الزمالك.. الأحمر يرفض صبحي وحقيقة انضمام هالاند لريال مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. تألق مرموش ورحيل نجم وأزمة بشأن مدرب الزمالك.. الأحمر يرفض صبحي وحقيقة انضمام هالاند لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:

يوم السبت

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عمر مرموش

يوم الأحد

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مارسيل كولر

يوم الاثنين

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الزمالك

يوم الثلاثاء

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أحمد فتوح

يوم الأربعاء

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محمد صبحي


يوم الخميس

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وكيلة هالاند

يوم الجمعة

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مارسيل كولر

إلى اللقاء في أسبوع رياضي جديد، من دوت الخليج الرياضي.

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

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