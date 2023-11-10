نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة تريزيجية.. طرابوزن ينتصر على كونيا سبور في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي طرابوزن سبور فوزا ثمينا على حساب كونيا سبور،وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني عشر من عمر الدوري التركي.

ثنائية أونواتشو تمنح الفوز لفريق طرابوزن

طرابوزن استطاع التفوق بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت مشاركة محمود تريزيجية في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، والذي يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

واستطاع فريق طرابوزن، اقتناص الفوز بعد ثنائية اللاعب بول أونواتشو والتي سجلها في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقائق 89،59.

بينما تدارك فريق كونيا سبور الفارق في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع طرابوزن سبور رصيده إلى النقطة 22، في المركز الثالث، بينما تجمد قونيا سبور عند النقطة 10 في المركز السادس عشر.