نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. محمد يوسف حكمًا لمباراة الجونة والأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمد يوسف حكمًا لمباراة الجونة والأهلي ويساعده حكم مساعد أول هاني عبد الفتاح وحكم مساعد تاني أسامة عبد اللطيف وحكم رابع محمود ناصف وحكم فيديو مصطفي مدحت وحكم مساعد فيديو محمد عباس قابيل.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل

اختتم النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

يتواجد النادي الأهلي حاليًا في الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد خالد بشارة بالجونة.