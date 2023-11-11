نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيام تفصل الأهلي من تجديد عقد نجم الفريق الأول بعد اجتماع أمير توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو الأهلي لتجديد تعاقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

متى تجديد عقد بيرسي تاو؟

وينتهي تعاقد اللاعب الجنوب إفريقي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب مسؤولو الأهلي في تحصين رحيله، بعد ظهوره بشكل جيد في الفترة الماضية.

ويعد بيرسي تاو أحد أهم العناصر في تشكيلة السويسري مارسيل كولر المدير الفني المارد الأحمر في المباريات الأخيرة، مما جعل الأخير يوافق على تجديد عقده وعدم رحيله عن الفريق.

ومن المنتظر أن يجتمع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، مع اللاعب عقب فترة التوقف الدولي المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقده، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود مباشرة عقب وصول الطرفين لاتفاق نهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا السبت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.