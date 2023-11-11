نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة الأهلي في طريقها للرحيل.. دوت الخليج الرياضي يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب موهبة الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما خرج اللاعب من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول تمامًا والابتعاد عن المشاركة الفترة الماضية.

تفاصيل رحيل كريستو

وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصادره الخاصة، أن اللاعب محمد الضاوي "كريستو" خرج تمامًا من حسابات المدير الفني مارسيل كولر ولديه عده عروض أبرزها من أحد أندية القمة بالدوري التونسي".

أضاف المصدر:" كريستو لاعب جيد، لكنه لم يأخذ أي فرصة كاملة مع المارد الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، مما دعى اللاعب للحديث مع وكيله للخروج من بوابة النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

أكمل المصدر:" وكيل كريستو أشار إلي أن اللاعب يحتاج إلي المشاركة مع الفريق من أجل الوقوف على حالته النهائية سواء بالبيع أو الإبقاء عليه مع الفريق، لكنه يحتاج بكل تأكيد للفرص من أجل الظهور بمستواه الحقيقي".

أتم المصدر:" كريستو خامة جيدة للغاية، وكان متألق بشكل لافت للنظر أثناء تواجده في الدوري التونسي، موضحًا أن النادي الأهلي كان يسعى بكل قوة للظفر بخدمات اللاعب، لكن لا أعلم ماذا حدث بعدما اتي اللاعب للنادي الأهلي ولم يشارك مع الفريق بصفة مستمرة".