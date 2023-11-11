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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية ألمانية إسبانية إلى اقتراب ريال مدريد الإسباني من إتمام أول صفقاته في الموسم المقبل عن طريق التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني.

نجم بايرن ميونخ بديل ميندي في ريال مدريد

وأكدت قناة سبورت 1 الألمانية أن ديفيز البالغ من العمر 23 عامًا والذي ينتهي عقده مع البايرن في 2025 اتخذ بالفعل قرارًا بإنهاء حقبته في الدوري الألماني.

وألمحت القناة الألمانية إلى أن وكيل أعمال ديفيز يتواصل بالفعل مع ريال مدريد منذ أشهر من أجل انضمام ديفيز إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم أو الصيف المقبل حين ينتهي عقده.

ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن سياسة ريال مدريد واضحة في هذا الشأن، حيث يوقع الملكي مع لاعبين يتبقى لهم موسم واحد في عقودهم من أجل استقدامهم بسعر مناسب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق فسيواجه بايرن ميونخ خطر رحيل ديفيز مجانًا حتى ينتهي عقده وهو أمر لا يريده النادي البافاري في حالة ديفيز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خطة ريال مدريد هي الاستغناء عن الفرنسي فيرلان ميندي الذي كان معروضًا للبيع في الصيف الحالي والتعاقد مع ديفيز كما تتوقع الصحف في ألمانيا أن يجري التوصل لاتفاق بين الناديين خلال الأشهر المقبلة.