نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز المعلومات عن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المرشح لتدريب اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في عملية البحث عن مدرب لتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو على أثر الأداء المضطرب والنتائج السلبية التي لحقت العميد منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لما أوردته التقارير الصحفية فإن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أصبح مرشحا وبقوة لتولي تدريب الفريق، في ظل عدم تواصل إدارة الاتحاد لاتفاق مع الإسباني جوليان لوبيتيجي إذ كان الخيار الأول للنادي خلال الفترة الماضية.

ونستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية أهم وأبرز المعلومات عن المدرب مارسيلو جاياردو المرشح لتدريب فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم.

من هو الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المرشح لتدريب الاتحاد؟

•يبلغ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من العمر 47 عاما، بدأ مسيرته التدريبية فب عام 2011 مع نادي ناسيونال الأرجواني ثم رحل بعدها بعام واحد، ثم تولى تدريب فريق ريفير بيليت الأرجنتيني من 2014 حتى 2022.

• وأدار جاياردو 463 مباراة في جميع مسيرته التدريبية، فاز في 255 مباراة، تعادل في 108، خسر 100 مواجهة، وحقق 14 لقبًا كمدرب.

•ويعتمد جاياردو على الطريقة الهجومية، حيث سجلت الفرق التي قادها الأرجنتيني، 866 هدفًا واستقبلت 446.