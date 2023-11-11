ارتيتا يكشف موقف ساكا من المشاركة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أحدث تصريحات ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، قلقًا حيال إمكانية مشاركة اللاعب بوكايو ساكا في المباراة المقبلة، حيث أشار إلى عدم تأكده من جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة. يستعرض آرسنال غدًا نظيره بيرنلي في إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات ارتيتا قبل مواجهة بيرنلي

وفي سياق ذلك، لم يتمكن ساكا من استكمال المباراة الأخيرة ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، حيث غادر الملعب بسبب الآلام التي كان يعاني منها.

وصرح أرتيتا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية قائلًا: "كان عليه مغادرة الملعب بسبب الألم الشديد الذي كان يعاني منه". وأضاف: "تدرب يوم أمس، وسنرى إذا كان سيكون قادرًا على المشاركة في المباراة غدًا أم لا".

وأكد أرتيتا أن الثنائي جوريان تيمبر وتوماس بارتي لن يكونا متاحين للمباراة، وكذلك من المحتمل غياب إيميل سميث روي.

وأضاف المدرب: "بالنسبة لـ بارتي، يتقدم بشكل جيد لكن الإصابة كانت كبيرة، نأمل أن يستغرق الأمر أسابيع وليس شهورًا، وهو يبذل قصارى جهده للتعافي".

واختتم قائلًا: "إنه يحتاج إلى دعم، ونأمل أن يتعافى في الوقت المناسب للعودة، لأنه لاعب كبير بالنسبة لنا".