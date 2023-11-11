نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الإفريقي "كاف" مواعيد مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. سيبدأ الأهلي مشواره في هذا الدور بمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي

وفي الجولة الثانية، سيواجه الأهلي يانج أفريكانز التنزاني يوم 2 ديسمبر على ملعب بنجامين ماكابا دار السلام في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الجولة الثالثة، سيلتقي الأهلي بشباب بلوزداد الجزائري يوم 9 ديسمبر على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة 6 مساءً.

وتأتي المواعيد كجزء من التحضيرات لدوري أبطال إفريقيا، حيث نجح الأهلي في بلوغ دور المجموعات بعد فوزه على نادي سان جورج الأثيوبي في المرحلة السابقة بنتيجة 7-0.

الأهلي يخوض حاليًا مباريات دوري NILE، ويستعد لمواجهة نادي الجونة غدًا على ملعب خالد بشارة في الساعة 5 مساءً.