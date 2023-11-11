نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يكشف موعد عودة دي بروين وستونز من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيواجه الفريقين يوم الأحد في إطار المنافسات الليغا، وقد قدم جوارديولا تحديثات حول حالة اللاعبين المصابين في المؤتمر الصحفي.

تصريحات بيب جوارديولا قبل مواجهة تشيلسي

حول لاعبه ريكو لويس، قال جوارديولا: "لو كان أطول قليلًا لاعتبرته واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إنه لاعب استثنائي". وأضاف: "وصل الموسم الماضي وبدأ في الاستقرار معنا، يلعب بأعلى المعايير في كل مباراة، يسعدني حقًا أن يصبح لاعب الأكاديمية لاعبًا منتظمًا، سعيدًا حقًا".

وعن جاهزية لاعبه جون ستونز، قال: "أصيب، ليس جاهزًا لمواجهة تشيلسي وسنرى بعد فترة التوقف الدولي، لا أعرف إذا كان مستعدًا لمباراة ليفربول".

وفيما يتعلق بكيفية اللعب بدونه، قال جوارديولا: "لقد كانت الشراكة مع رودري إحدى النقاط الرئيسية بالنسبة لنا، لكن هذا الموسم لا يمكننا استغلالها كثيرًا، علينا أن نفكر ونكون متسقين".

وبشأن كيفين دي بروين، أشار إلى أنه يشعر بحالة جيدة لكنه لا يتدرب مع الفريق، وقال: "عندما يشعر بحالة جيدة وتكون الأطباء واثقين من أننا نستطيع اتخاذ الخطوة التالية، لا تريد التعجل".

وفيما يتعلق بموعد عودته، أوضح جوارديولا: "عندما يستعيد لياقته مرة أخرى سيعود". حول لاعبه أكانجي، أشار إلى أنه تدرب جيدًا ويبدو جيدًا.

وفيما يتعلق باللاعب جوليان ألفاريز، أوضح جوارديولا: "يمكنه اللعب كمهاجم خلف المهاجم في موقع مركزي قريب من منطقة الجزاء للمساعدة في الضغط المكثف، معنا يلعب كالمهاجم الثاني خلف هالاند ولكن مع الأرجنتين يتقدم أكثر أمام ميسي".