نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب توتنهام يثير القلق بشأن الثلاثي الناري قبل مواجهة وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن أخبار سيئة بشأن لاعبه جيمس ماديسون بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ديربي لندن يوم الإثنين الماضي أمام تشيلسي. تعرض ماديسون للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تصريحات مدرب توتنهام

وتبين أن الأمور ليست محصورة فقط حول ماديسون، بل كان هناك أيضًا الظهير الأيسر ميكي فان دي فين الذي تعرض للإصابة في نفس المباراة.

وصرح بوستيكوجلو في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلًا: "لا يمكن أن نستمتع كثيرًا باللحظة، حدث شيء ما بعد ليلة الإثنين، كنا نعلم بأن إصابة ميكي في أوتار الركبة خطيرة إلى حد ما، سيغيب لمدة شهرين على الأقل حتى بداية العام الجديد".

وأضاف: "حالة ماديسون أسوأ بكثير مما كنا نعتقده في البداية، كان يشعر بالسوء في اليوم التالي، وسيغيب حتى العام الجديد، تمامًا كما هو الحال مع ميكي".

كما خضع ريتشارليسون لعملية جراحية في الفخذ بسبب مشكلة مزمنة، حيث أكد بوستيكوجلو أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر.

وختم بالقول: "أُجريت العملية الجراحية لريتشارليسون كما كان مخططًا لها، كان يعاني من هذه المشكلة منذ اليوم الأول، ومع اقتراب فترة التوقف الدولي، يجب أن يبتعد لمدة شهر إذا تحسنت الأمور كما نأمل".