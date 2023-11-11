نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الأهلي والجونة.. تاريخ حافل في مواجهة الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام الجونة، والتي تجمعهم ضمن مؤجلة تعود للجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المواجهة في الخامسة مساء،على ستاد خالد بشارة في الغردقة، والذي يعود لاستقبال مواجهات الممتاز من جديد.

ويأتي تاريخ مواجهات الفريقين ملئ بالسيناريوهات الدرامية، اخرها المواجهة التي تعود للموسم قبل الماضي والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

واحد وعشرون مباراة في تاريخ مواجهات الفريقين

وقبل هذه المواجهة، جمعت الفريقين 21 مواجهة سابقة، بواقع 19 مباراة في الدوري،ومباراتين واحدة في كأس مصر وأخرى في كأس الرابطة.

الأهلي تفوق برصيد 12 مباراة، مقابل تفوق جديد في الجونة، بينما حكم التعادل 8 مباريات.

وسجل المارد الأحمر 42 هدفا في شباك قروش البحر الأحمر، مقابل عشرة أهداف فقط من جانب الجونة.

وفي عداد الأهداف يعتبر لاعب الأهلي جون أنطوي هو هداف المواجهات بشكل عام بواقع 4 أهداف سجلهم في بطولة كأس مصر.

أكبر فوز للاهلي على حساب الجونة

عام 2015، حقق الأهلي فوز كبير على حساب الجونة بنتيجة 13 صفر، بعد أزمة في النادي الساحلي اضطرته اللعب بالناشئين لتكون النتيجة الأشهر في دور 16 من كأس مصر.

ويمتلك الأهلي فوزا كبيرا في الدوري وتحديدا موسم 2019-2020، بعد الفوز برباعية نظيفة على حساب الجونة.

معلومات مثيرة عن مواجهات الفريقين

الليبيري فرانسيس دوي فوركي، كان صاحب أول هدف للأهلي في المواجهة الأولى عام 2010، بينما شريف أشرف من جانب الجونة كان صاحب الهدف الأول من الجونة.

الخامس عشر من فبراير لعام 2014 هو تاريخ مميز لدى الجونة للجونة في تاريخ مواجهاته امام الأهلي، حيث حقق يومها الفريق الساحلي انتصاره الوحيد بتوقيع شريف رضا.