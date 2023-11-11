نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي خيا على أعتاب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أصبح قريبًا من العودة إلى أجواء الدوري الإسباني بعد أن زعمت تقارير صحفية عن دخوله في مفاوضات جادة ومتقدمة مع ريال بيتيس.

دي خيا على أعتاب الدوري الإسباني

وأكدت شبكة eldesmarque الإسبانية أنّ دي خيا يقترب من التفاوض حاليًا رفقة وكيل أعماله مع إدارة ريال بيتيس من أجل إيجاد صيغة مشتركة للوصول إلى توقيع عقد انضمام الحارس الإسباني الدولي إلى النادي الأندلسي.

ولفتت الشبكة الإسبانية أنّ دي خيا يواصل تدريباته المنفردة في الوقت الحالي حتى لا يبقى بعيدًا عن أجواء الكرة والمنافسة في انتظار الاتفاق مع نادي جديدٍ ينهي البطالة الكروية للحارس الإسباني.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن دي خيا يعيش حالة من البطالة الكروية منذ قراره بعدم مواصلة مشواره مع العملاق مانشستر يونايتد بعد 12 موسمًا كاملًا قضاها بين أسوار مسرح الأحلام، حيث كان أحد أعمدة الفريق وقادته البارزين.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن دي خيا البالغ من العمر 32 عامًا كان قد فشل في الوصول إلى حلّ مقنع مع إدارة المان يونايتد بشأن تجديد عقده بعد أن رفض تخفيض قيمة راتبه الأسبوعي البالغ 375 ألف جنيه إسترليني مما دفع الطرفين لصيغة الطلاق بالتراضي على الرغم من استغراق المفاوضات شهورًا طويلة.

وألمحت الشبكة الإسبانية أنه بالرغم من انتشار العديد من الأخبار حول إمكانية اعتزاله لكن قُدمت له عروض بالجملة وأبرزها من ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان بجانب عدة أندية من الدوري السعودي إلا أنّ الحارس الخبير لم يتعاقد رسميًا مع أي نادي حتى الآن.