انت الأن تتابع خبر سعد الصغير يوجه رسالة لـ محمد صلاح.. وهذا ما طلبه من عمرو الليثي وأحمد شوبير؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك سعد الصغير مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، وتحدث خلاله عن رأيه في الهجوم على محمد صلاح، وطالب الجميع بجمع تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني.

حيث قال: "ياريت كل واحد يعمل اللي عليه كلنا مع فلسطين بس في ناس ماتت وناس مصابة وناس منه غير بيوت لحد دلوقتي، بعد إذنكم إحنا ليه بنتكلم بس وليه مابنعملش فعل؟".

وتابع: "أنا بناشد نقابة المهن الموسيقية النقيب بتاعنا الأستاذ مصطفى كامل، بعد إذنك عايزين يوم من إيراد الفنانين كلهم نبعته لفلسطين، اليوم ده ممكن يقصر مع حضرتك عشان المعاشات الله يكون في عونك، أنا بدفع في النقابة في اليوم 1300 جنيه قولي أدفع ألفين أو تلاتة أو أربع آلاف جنيه وناخد الباقي نبعته لفلسطين".

وواصل: "كل ممثل يا جماعة إحنا مش عايزين كلام كلنا نعمل اللي علينا، والممثلين ما تتبرع باللي أنت عايزه لكن مش هنقف نقول فلسطين وأننا في ضهرها، لأ مش كلام لينا أخواتنا هناك عايزين دم وحاجات كتير وقاعدين في الشارع وإحنا عايزين نجيب لهم مراتب وبطاطين ولبس وكل حاجة".

وأضاف: "ملكش دعوة وتقول نحارب دي مش بتاعك أنا كنت عسكري في الجيش الحرب مش أي كلام وخلاص، وزي ما أنت شايف الرئيس السيسي ما شاء الله ربنا يخليه لينا حتى الناس المعارضين بقوا معه والحمدلله المساعدات هتدخل، أنت ملكش دعوة بالسياسة خالص".

وعن الهجوم على محمد صلاح، علق: "بشكر القدوة بتاعتنا محمد صلاح وسيبك من كلام الناس، محمد صلاح في منطقته بيساعد البنات في الجواز وعامل معهد ديني ومدرسة، فـ متجيش عليه عشان أنت مش عارف حاجة ولا إيه اللي جواه، أنت عايزه يطلع يتكلم وخلاص ده في رؤساء دول مش عارفين يتكلموا".

وأكمل: "أنا بقى أناشد أستاذ عمرو أديب وأحمد شوبير وأحمد فايز وعمرو الليثي أنتوا البرامج بتاعتكم متشافة، بعد أذنك أستاذ عمرو الليثي أعمل تبرعات زي ما كنت بتعمل زمان يلا نعمل كده، وطبعًا الحاجات دي مش هينفع حضرتك تلمها وزيرة التضامن حضرتك أبعت لينا مندوبين يقعدوا في البرنامج، أستاذ أحمد شوبير حضرتك برنامجك معروف ياريت تعمل كده، أستاذ مجدي عبدالغني قدوة للأهلاوية كلهم والناس كلهم بتحبك".