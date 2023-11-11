نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه أمام التعاون.. تعرف على أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي من تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام التعاون اليوم في الجولة الـ13 من الدوري السعودي، المباراة التي جمعت الفريقين في الـ5 مساءً على ملعب الملك فهد.

أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي

ومنذ قدوم ميتروفيتش من فولهام الانجليزي إلى الدوري السعودي تمكن من المساهمة في 20 هدف من 17 مباراة، حيث سجل اليوم هدفه الرابع في المباراة الرابعة على التوالي.

واستطاع ميتروفيتش لاعب الهلال أن يسجل 17 هدف ويصنع 3 أهداف من 17 مباراة من خلال مشاركاته مع الهلال السعودي منذ قدومه من فولهام الانجليزي.

وبعد تسجيل ميتروفيتش لهدف اليوم أصبح يصارع البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدر رونالدو برصيد 12 هدف ويليه ميتروفيتش برصيد 10 اهداف.

وانتهت مباراة الهلال والتعاون بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف لميتروفيتش ومحمد كنو، ليرتفع رصيد الهلال إلى النقطه 35 لينفرد وحيدًا بصدارة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 25 ليحتل المركز الرابع.