نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدربون حصلوا على استمارة 6 بعد ست جولات في دوري نايل.. من هم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ست جولات انتهت من عمر الدوري المصري الممتاز، وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الاندية، إلا أن رياح التغير طالت أربع أندية، والسبب سوء النتائج.

عكس المتوقع بدأت الأندية الأربعة بدايات باهتة، عدى نادي الداخلية صاحب فوز الافتتاح، إلا أن مسلسل النتائج المتراجعة وسوء التوفيق كان سبب الرحيل.

الكولمبي أوسوريو أبرز الراحلين

أبرز الراحلين كان أوسوريو مدرب الزمالك بعد خسارتين متتاليتين امام زد بهدفين مقابل هدف، وإنبي بنفس النتيجة، إضافة للتعادل أمام كلا من بيراميدز والمقاولون العرب، ليرحل الكولمبي بعد ستة أشهر فقط داخل القلعة البيضاء، التي استعانت بخدمات معتمد جمال.

أما البنك الأهلي فكان صاحب أسوأ انطلاقة بعد تذيله المركز الأخير دون نقاط، مع اليوناني بابا فاسليو ليرحل بعد النتائج المتراجعة ويحل بديلا طارق مصطفى الذي حقق الفوز الأول على حساب المصري.

الداخلية أيضا طالته رياح التغير، بعد نتائج متراجعة والتي أدت لرحيل ميمي عبد الرازق والذي رحل عقب هزيمته من سيراميكا كليوبترا برباعية نظيفة، لتستعين الداخلية بخدمات هيثم شعبان، بعد تولي هاني عبد الباقي المسئولية مؤقتا.

ويبقى البرتغالي برونو روماو مدرب فاركو،صاحب الرقم القياسي في أول المدربين الراحلين عن صفوف دوري نايل، بعد انطلاقة سيئة للفريق السكندري لم تحقق الطموحات المرجوة.