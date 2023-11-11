نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. إعلان القائمة والحكام واتفاق مبدأي على التجديد وموعد مباريات دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

20 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

يلتقي في الخامسة من مساء اليوم السبت فريق الجونة أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر عن قائمة الفريق، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:

محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط:

مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد نيدفيد.

خط الهجوم:

حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.



حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة، والتي جاءت على النحو التالي:

حكم ساحة:

محمد يوسف.

مساعد أول:

هاني عبد الفتاح.

مساعد ثاني:

أسامة عبد اللطيف.

حكما رابعا:

محمود ناصف.

حكم تقنية الفيديو:

مصطفي مدحت.

حكم مساعد فيديو:

محمد عباس قابيل.



اتفاق مبدئي على التجديد

اتفق مسؤولو القلعة الحمراء مع اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو على تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك للحفاظ على خدمات اللاعب مع الفريق.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل، ويريد مسؤولو القلعة الحمراء تأمين عقد اللاعب من إغراء الانتقالات.

موعد مباريات دوري الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن توقيت مباريات الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات فريق الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى:

الأهلي وفريق ميدياما الغاني

استاد القاهرة الدولي

الساعة التاسعة من مساء الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

الجولة الثانية:

يانج أفريكانز التنزاني والأهلي

الساعة التاسعة من مساء الثاني من ديسمبر المقبل.

ملعب بنجامين مكابا.

الجولة الثالثة:

الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

الساعة السادسة مساء التاسع من شهر ديسمبر المقبل.

استاد القاهرة الدولي.