نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. زيارة خاصة من المسمار وطاقم تحكيم تونسي وإصابة مدافع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

طارق حامد يظهر داخل جدران ميت عقبة

قام لاعب وسط فريق ضمك السعودي طارق حامد، بزيارة مقر نادي الزمالك اليوم الجمعة، وذلك من أجل إجراء بعض الأمور الخاصة باللاعب، داخل الشهر العقاري.

وفسر البعض زيارة اللاعب من أجل التفاوض معه، خلال العودة لصفوف الفريق مرة أخرى في الانتقالات المقبلة.

وعلم دوت الخليج الرياضي أن اللاعب على رأس قائمة المرشحين للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة.



طاقم تحكيم تونسي لمباراة أبو سليم



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفريق أبو سليم الليبي، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت قائمة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم، على النحو التالي:

حكم ساحة: محرز المالكي

حكم مساعد أول:

وائل الحناشي

حكم مساعد ثاني:

أيمن إسماعيل

حكما رابعا:

صادق السالمي

إصابة مدافع القلعة البيضاء

أعلن فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك عن إصابة مدافعه اللاعب محمود علاء بمزق في العضلة الخلفية.

وجاءت الإصابة عقب مباراة الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر.



تألق ناشئين وبراعم الزمالك

نجح فريق شباب الزمالك مواليد 2009، في تحقيق الفوز على نظيره فريق الجونة بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية للناشئين.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق براعم الزمالك مواليد 2012، في تحقيق الفوز على نظيره فريق التوفيقية بخماسية نظيفة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري براعم الجيزة.