نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد بركات، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للوحدة الإماراتي.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد قامت بإقالة خوان كارلوس أوسوريو، وعينت معتمد جمال لتدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وجاءت إقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الزمالك، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك ليس متحمس للتعاقد مع موسيماني خاصة في ظل خلافاته السابقة مع مسؤولي الأهلي بسبب تدخلات زوجته وبعض التصريحات الإعلامية السابقة".

واختتم: "تعاقد الزمالك مع موسيماني صعب وليس على طاولة الزمالك في الوقت الحالي".