"عنده دم".. المدير الرياضي لبيراميدز يتغني بأداء عبدالله السعيد

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لـبيراميدز، غضبه بشأن تحويل ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق للتحقيق بعد اعتراضه على التحكيم في مباراة الزمالك، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

المدير الرياضي لبيراميدز يتغني بأداء عبدالله السعيد



وقال سعيد عبر عبر أون تايم سبورتس: "حتى الآن لم نتقدم بشكوى للجنة الحكام ضد حكم مواجهتنا أمام الزمالك في كأس مصر، وليس لدينا أي مشاكل مع الأندية، ومن حقنا التعليق على الأداء التحكيمي".

وتابع: "تحويل ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي للجنة الانضباط جاء بسبب تغريدة عامة، هو لم يتحدث عن أمر محدد والتغريدة على حسابه الشخصي وليس النادي، ومكتوبة بشكل عام دون الإشارة لأشخاص أو وقائع ولذلك لا يُلام عليها".



وواصل: "نريد أن تسري اللوائح على الجميع بنفس الطريقة، كم مرة في السنوات الأخيرة رأينا من يتحدث عن حكام بأعينهم دون أن يتم تحويله للجنة الانضباط في اليوم التالي؟".

واتجه بحديثه لأداء عبد الله السعيد: "عنده دم بلغة الكرة وهو نموذج للجميع".

وكشف حقيقة طلب الزمالك لضم ثنائي بيراميدز: "أحمد الشناوي أو مصطفى فتحي، هذه الاخبار ليس لها أي أساس من الصحة".

واختتم: "محمد حمدي نقدره وبإذن الله مستمر مع الفريق".