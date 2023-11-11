نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 11/11/2023 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري في جميع دوريات العالم.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
ولفرهامبتون × توتنهام (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 1
بيرنلي × أرسنال (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد × لوتون تاون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 2
بورنموث × نيوكاسل (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
رايو فاليكانو × جيرونا (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 3
ريال مدريد × فالنسيا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
ليتشي × ميلان (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - AD Sports Premium 1
يوفنتوس × كالياري (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD Sports Premium 1
مباريات اليوم في الدوري الألماني
بايرن ميونخ × هايدنهام (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 5
شتوتجارت × بوروسيا دورتموند (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 6
مباريات اليوم في الدوري المصري
الأهلي × الجونة (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفيحاء × الاتفاق (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD
الوحدة × النصر (20:00 مصر، 21:00 السعودية) - SSC1 HD