الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11/11/2023 حول العالم والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 11/11/2023 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري في جميع دوريات العالم.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون × توتنهام (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 1

بيرنلي × أرسنال (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × لوتون تاون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 2

بورنموث × نيوكاسل (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × جيرونا (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 3

ريال مدريد × فالنسيا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي × ميلان (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - AD Sports Premium 1

يوفنتوس × كالياري (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD Sports Premium 1

مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونخ × هايدنهام (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 5

شتوتجارت × بوروسيا دورتموند (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 6

مباريات اليوم في الدوري المصري

× الجونة (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × الاتفاق (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD

الوحدة × النصر (20:00 مصر، 21:00 السعودية) - SSC1 HD

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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