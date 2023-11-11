نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يشيد بـ علاء عبد العال قبل مواجهة الأهلي والجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، بـ علاء عبد العال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة قبل مواجهة القلعة الحمراء.

بركات يفاجئ الجميع بتصريحات قوية

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علاء عبد العال من أفضل المدربين في الدوري الممتاز واللقاء لن يكون سهلًا أمام الأهلي".

وتابع: "أحمد بلحاج متألق للغاية مع الجونة والفريق يسير بشكل رائع خلال الفترة الأخيرة".

واختتم بركات: "مواجهة الجونة لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة للأهلي".

