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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي الجونة تعرف على غيابات المارد الأحمر في اليوم

موعد مباراة الأهلي الجونة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة.

يخوض النادي الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام الجونة اليوم ضمن منافسات دوري نايل.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى مواصلة الانتصارات بالدوري وتحقيق الفوز الخامس بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المباريات السابقة أمام المصري في افتتاح الدوري، والفوز على الإسماعيلي، والمقاولون، وسيراميكا كليوباترا.

ويبحث الكثير من جماهير النادي الأهلي عن موعد انطلاق المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة، وفيما يلي نستعرض لكم كل ماتريد معرفة عن مباراة الأهلي والجونة اليوم.

موعد مباراة الأهلي والجونة

موعد مباراة الأهلي الجونة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة

وستنطلق مباراة الأهلي الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب خالد بشارة معقل فريق الجونة بالغردقة، ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة وبفارق مباراة أقل عن فريق بيراميدز المتصدر، فيما يحتل نادي الجونة بقيادة المدير الفني علاء عبد العال المركز ال 12 برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراتين.

قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الجونة بالدوري المصري

موعد مباراة الأهلي الجونة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة

وكان السويسري مارسيل كولر قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة والتي تتكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:- ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - كريم فؤاد وكريم الدبيس وخالد عيد الفتاح.

خط الوسط:- كريم نيدفيد - حسين الشحات-أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد عبدالقادر - إمام عاشور -محمد مجدي أفشة -طاهر محمد طاهر- أليو ديانج -بيرسي تاو.

خط الهجوم:- أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حارسة المرمي:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

خط الوسط:- مراون عطية - أمام عاشور- أليو ديانج.

خط الهجوم:- حسين الشحات - بيرسي تاو- أنتوني موديست.

غيابات الأهلي عن المباراة

ويغيب عن النادي الأهلي اليوم 9 لاعبين لأسباب مختلفة منها الإصابات وأسباب فنية وإيقافات وهم:-

حمزة علاء حارس المرمى - وعلي معلول وأكرم توفيق - وعمرو السولية - ورضا سليم - وصلاح محسن - وكهربا - ومحمود متولي - ومحمد الضاوي كريستو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الجونة ومعلق المباراة

قناة أون تايم سبورت

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق محمد عفيفي.

طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

وأعلنت لجنة التحكيم عن أسناد مباراة الأهلي والجونة إلى الحكم محمد يوسف كحكم للساحة، ويساعده كلًا من هاني عبدالفتاح، وأسامة عبداللطيف، فيما سيتولى مصطفى مدحت مهمة الجلوس على تقنية الفيديو، ويعاونة محمد عباس قابيل.

تاريخ مواجهات الأهلي والجونة

الأهلي - الجونة

ويعد أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح النادي الأهلي وهي أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث تمكن المارد الأحمر من الفوز بنتيجة 13-0 موسم 2015 في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

ولكن بشكل عام تواجه الفريقين في 21 مباراة، نجح خلالها الأهلي بالانتصار في 12 لقاء، مقابل فوز وحيد للجونة، فيما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات بين الفريقين.