نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثالثة على التوالي.. انتصار الغزلان فريق وادى دجلة ٢٠١٤ على نادى المصرى القاهرى بنتيجة ٣/. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة ٢٠١٤ الفوز على حساب نادى المصرى القاهرى بنتيجة ٣/ للمره الثالثة على التوالى في دوري الجمهورية فريق وادي دجلة 2014 يفوز على المصري القاهري وقدم فريق وادي دجلة مباراة قوية للغاية وانتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد بعد مبارة قوية احرز الاهداف اللاعب اياد محمد بهدفين واللاعب محمد سعيد بهدف.

ويقود الفريق محمد مصطفى مدير فنى ويعاونه عصام مساعد مدير فنى واحمد جمال مدير القطاع وايمن مرسى المدير الادارى ولعب فريق وادي دجلة تلك المباراة بالتشكيلة التالية: اللاعب على حسين

اللاعب عبدالرحمن مصطفى

اللاعب مالك موكى

اللاعب اسر جدو

اللاعب محمد اسلام

اللاعب حسن احمد

اللاعب حمزه

اللاعب عزوز

اللاعب سيف

واللاعب مصطفى

وحراس المرمى احمد وسليم