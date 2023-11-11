نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "فيتالتي"، مواجهة صعبة وقوية مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري بين فريقي نيوكاسل يونايتد وبورنموث، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، دان بورن.

خط الوسط: شون لونجستاف، برونو جيمارايش، جولينتون

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ويلسون، أنتوني جوردون.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث، عبر قنواتها المشفرة.